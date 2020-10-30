Месси пробил сотый пенальти в составе "Барселоны"

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Месси пробил сотый пенальти в составе "Барселоны"

В матче с "Ювентусом" нападающий "Барселоны" Лионель Месси пробил юбилейный пенальти.

Указанный удар с 11-метровой отметки стал для звёздного аргентинца сотым в составе "сине-гранатовых".

78 попыток Месси реализовал, в 21 случаях промахнулся и 1 раз отдал пас на Луиса Суареса.

70 пенальти форвард пробил в Примере, 17 - в Лиге Чемпионов, 9 - в Кубке Испании, 4 - в Суперкубке страны.

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