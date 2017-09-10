Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси продемонстрировал свое интимное тату.

Так, после вчерашней победы в дерби над "Эспаньолом" форвард "сине-гранатовых" в своем фейсбуке выложил фото, на котором отчетливо видно его татуировка в виде отпечатка от губ внизу живота:

Напомним, в игре против "Эспаньола" Месси сделал хет-трик. | soccernews.ru