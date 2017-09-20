Месси продемонстрировал свой лучший старт в Ла Лиге

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси продемонстрировал свой лучший старт в текущем сезоне Ла Лиге.

Так, аргентинский бомбардир уже отметился 9 забитыми мячами в 5-ти стартовых матча чемпионата. Доселе его лучшим результатом после аналогичного количества сыгранных игр с начала первенства было 8 голов в сезоне 2011/2012.

Напомним, Месси приблизился к историческому рекорду Мюллера. | soccernews.ru