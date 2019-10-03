Месси продлил безголевую серию в противостоянии с "Интером" до 4 матчей
Капитан "Барселоны" Лионель Месси вновь не сумел поразить ворота "Интера".
В среду аргентинец в четвёртый раз играл против "нерадзурри" в официальном матче. В этих встречах он не забил ни одного гола.
Между тем, в противостоянии с другими итальянскими командами Месси куда результативнее - 12 мячей в 18 последних поединках.
Напомним, что "Барса" одержала волевую победу над "Интером" благодаря дублю Луиса Суареса.
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Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
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|7
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|Барселона
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|5
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|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
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|6
|10
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|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
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|Леванте
|7
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|Осасуна
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|8
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|7
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|7
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|7
|5
|19
|Мальорка
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|Леганес
|7
|2