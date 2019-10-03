Месси продлил безголевую серию в противостоянии с "Интером" до 4 матчей

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вновь не сумел поразить ворота "Интера".

В среду аргентинец в четвёртый раз играл против "нерадзурри" в официальном матче. В этих встречах он не забил ни одного гола.

Между тем, в противостоянии с другими итальянскими командами Месси куда результативнее - 12 мячей в 18 последних поединках.

Напомним, что "Барса" одержала волевую победу над "Интером" благодаря дублю Луиса Суареса.

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