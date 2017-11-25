Месси продлил контракт с "Барселоной"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси.

30-летний аргентинец подписал соглашение с каталонским клубом, рассчитанное до лета 2021 года. В нём прописана сумма отступных в размере 700 миллионов евро. Предыдущий договор истекал в 2018 году.

Месси является воспитанником "Барселоны", он находится в системе "сине-гранатовых" с 2000 года. За основную команду дебютировал в октябре 2004 года, за 14 сезонов в его активе 602 матча и 523 гола.

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