Месси продлит контракт с "Барселоной" в ближайшее время

Теги лионель мессибарселона

Месси продлит контракт с "Барселоной" в ближайшее времяНападающий "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом в ближайшее время.

Стороны уже подписали рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси. 

Новое соглашение Месси будет рассчитано до лета 2021 года. 

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комментарии
Конь

Да и овёс с ним. Затоптали уж с этим мутантом.

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