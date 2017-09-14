Месси продлит контракт с "Барселоной" в ближайшее время

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси продлит контракт с клубом в ближайшее время.

Стороны уже подписали рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.

Новое соглашение Месси будет рассчитано до лета 2021 года.

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