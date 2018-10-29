Месси продвигает в "Барселоне" идею с возвращением Неймара

2 Теги барселоналионель мессинеймарпсж

Месси продвигает в "Барселоне" идею с возвращением НеймараКапитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси продвигает в своем клубе идею с возвращением форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно сведениям The Independent, аргентинский бомбардир намерен надавить на руководство "сине-гранатовых", чтобы с их стороны были предприняты попытки вернуть 26-летнего нападающего парижан на "Камп Ноу". Лидер атак "Барсы" надеется возродить свою связку с бразильцем и Луисом Суаресом.

Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013-го по 2017-й годы. За это время в составе клуба он забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач в 186 играх.

Напомним, на вингера "Барселоны" появился еще один претендент. | soccernews.ru

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Комментарии

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Braveman

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Брехня. Месси не насколько тупой, чтоб не понимать, что Неймара продадут не меньше 200 лямов, и что Барса не потянет их с Неймаром зарплаты.

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