Месси продвигает в "Барселоне" идею с возвращением Неймара

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси продвигает в своем клубе идею с возвращением форварда ПСЖ Неймара.

Так, согласно сведениям The Independent, аргентинский бомбардир намерен надавить на руководство "сине-гранатовых", чтобы с их стороны были предприняты попытки вернуть 26-летнего нападающего парижан на "Камп Ноу". Лидер атак "Барсы" надеется возродить свою связку с бразильцем и Луисом Суаресом.

Неймар выступал за "Барселону" в период с 2013-го по 2017-й годы. За это время в составе клуба он забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач в 186 играх.

Напомним, на вингера "Барселоны" появился еще один претендент. | soccernews.ru