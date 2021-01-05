Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за "Барселону"

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Месси прокомментировал достижение отметки в 750 матчей за "Барселону"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси поделился эмоциями после своего 750-го матча в составе "сине-гранатовых".

Напомним, что юбилейной для звёздного аргентинца стала воскресная игра против "Уэски".

"Достичь такого показателя по количеству матчей в футболке "Барсы" - это огромная гордость", - цитирует 33-летнего форварда Sport.es.

В 750 матчах Месси забил 644 гола и сделал 284 ассиста. "Барса" с нападающим на поле добыла 524 победы, 138 раз сыграла вничью и потерпела 88 поражений.

Не пропустите: Месси не попал в символическую 2020 года от L’Équipe. | http://soccernews.ru
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