Месси прокомментировал игру Эми Мартинеса против Колумбии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре голкипера Дамиана Эмилиано Мартинеса в матче 1/2 финала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 после серии пенальти). Мартинес отразил три удара с 11-метровой отметки. «Это феноменально. Он это заслужил. Мы знали, что Эмилиано сделает не один сейв. Мы ему очень доверяем», — цитирует Месси Mundo Deportivo. В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4396493-messi-ob-igre-vratarya-sbornoj-argentiny-my-znali-chto-martines-sdelaet-ne-odin-sejv.html?utm_source=copypaste

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре вратаря Эмилиано Мартинеса в матче полуфинала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 после серии пенальти).

Напомним, что Мартинес отбил три удара с 11-метровой отметки.

"Это феноменально. Он это заслужил. Мы знали, что Эмилиано сделает не один сейв. Мы ему очень доверяем", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против сборной Бразилии. Матч пройдет 11 июля.

Также не пропустите: Балотелли стал игроком турецкого клуба. | http://soccernews.ru