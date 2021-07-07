Месси прокомментировал игру Эми Мартинеса против Колумбии

Теги лионель мессиэмилиано мартинесаргентинакубок америки 
  Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением об игре голкипера Дамиана Эмилиано Мартинеса в матче 1/2 финала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 после серии пенальти). Мартинес отразил три удара с 11-метровой отметки.    «Это феноменально. Он это заслужил. Мы знали, что Эмилиано сделает не один сейв. Мы ему очень доверяем», — цитирует Месси Mundo Deportivo.    В финале Кубка Америки сборной Аргентины, которая в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в с.п.) предстоит сыграть с национальной командой Бразилии, которая в своём полуфинале одолела Перу (1:0). Решающий матч состоится в ночь на 11 июля на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.    Подробнее на «Чемпионате»:  https://www.championat.com/football/news-4396493-messi-ob-igre-vratarya-sbornoj-argentiny-my-znali-chto-martines-sdelaet-ne-odin-sejv.html?utm_source=copypaste

Месси прокомментировал игру Эми Мартинеса против КолумбииФото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался об игре вратаря Эмилиано Мартинеса в матче полуфинала Кубка Америки с Колумбией (1:1, 3:2 после серии пенальти).

Напомним, что Мартинес отбил три удара с 11-метровой отметки.

"Это феноменально. Он это заслужил. Мы знали, что Эмилиано сделает не один сейв. Мы ему очень доверяем", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины сыграет против сборной Бразилии. Матч пройдет 11 июля.

Также не пропустите: Балотелли стал игроком турецкого клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег

Президент "Бенфики" арестован. Он подозревается в налоговом мошенничестве и отмывании денег

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов