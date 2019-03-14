Месси прокомментировал игру Роналду в матче с "Атлетико"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси оценил игру форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Напомним, что португалец оформил хет-трик, что позволило "старой синьоре" по сумме двух встреч пробить в четвертьфинал ЛЧ.

"Криштиану и "Ювентус" провели фантастический матч. Я думал, "Атлетико" будет сильнее. Роналду продемонстрировал магическую игру, забив три гола", - цитирует Месси Marca.

Сам аргентинец на этой стадии ЛЧ оформил дубль и сделал два ассиста в матче с "Лионом".

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