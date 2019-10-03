Месси прокомментировал матч Лиги Чемпионов с "Интером"

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Месси прокомментировал матч Лиги Чемпионов с "Интером"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о победном матче команды в рамках 2-го тура Лиги Чемпионов с "Интером" (2:1). Об этом сообщает Goal.com.

"Пытаюсь вернуться в тонус. Этот матч был первым в этом сезоне, который я отыграл все 90 минут.

Я счастлив такому итогу матча. Но я устал, не хватает ритма, однако походу встреч я вернуть в этот ритм.

Я привык играть и не отставать от ритма игры, так как во время тренировок мы мало можем сделать. Мы играем каждую неделю. Воскресенье, среда... Поэтому трудно проводить серьезные тренировки", - сказал Месси. 

Напомним, из-за травмы аргентинец пропустил стартовые матчи сезона.

В группе F "Барселона" занимает 2 место, имея в активе 14 баллов. В 3-м туре Лиги Чемпионов каталонский клуб сыграет со "Славией". Матч состоится 23 октября и начнется - в 22:00 (мск).

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он Пьянь будет в ритм "вернуть"?

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