Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022

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Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022

Фото твиттер TNT Sports Argentina

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился мыслями о результате матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке против Чили.

Напомним, что игра завершилась ничьей со счётом 1:1, а форвард "Барселоны" реализовал пенальти в первом тайме.

"Мы давно не собирались вместе, поэтому было непросто. Впрочем, периодами команда выглядела хорошо. Я доволен результатом, хоть нам и не удалось победить. Постепенно нам нужно становиться сильнее", - сказал Месси.

Следующий соперник аргентинцев - Колумбия. Матч состоится в ночь с 8 на 9 июня.

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6 Аргентина Аргентина 17 25
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