Месси прокомментировал ничью со сборной Исландии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Исландии.

"Считаю, что мы заслуживали победить. Но это Чемпионат Мира и тут никто никому просто так не отдаст победу. Мы забили быстрый гол, но когда исландцы сравняли счёт, игра сильно изменилась. Соперник очень плотно играл в обороне, поэтому было сложно найти свободное пространство. Да, у нас был шанс, но я его не использовал. Теперь есть время отдохнуть и подготовиться к следующему матчу" - сказал Месси.

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