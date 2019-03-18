Месси прокомментировал овации болельщиков "Бетиса" в свой адрес

Лидер "Барселоны" Лионель Месси высказался о реакции болельщиков "Бетиса" после его гола их команде.

"Я очень благодарен им. Даже не вспомню было со мной такое когда-то. Могу отметить, что здешняя публика всегда тепло к нам относится", - приводит слова Месси Marca.

Напомним, что "Барселона" на выезде разгромила "Бетис" со счетом 1:4, а Месси записал на свой счет хет-трик.

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