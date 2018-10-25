Месси прокомментировал победу "Барселоны" над "Интером"

Капитан каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов над миланским "Интером".

Так, в своем инстаграме 31-летний форвард "сине-гранатовых" написал: " Очень приятно видеть и наслаждаться этой победой! Поздравляем команду с этим великим успехом ".

Вчера Месси следил за игрой "Барсы" с "нерадзурри" вместе со своим старшим сыном Тьяго. Сам матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. | soccernews.ru