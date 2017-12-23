Месси прокомментировал победу "Барселоны" в Эль Класико

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу над "Реалом" (3:0).

"Здорово закончить год важной победой в Эль Класико! Обнимаю и желаю всем счастливого Рождества!" - написал Месси в Facebook.

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