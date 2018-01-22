Месси прокомментировал победу над "Бетисом"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над севильским "Бетисом" во вчерашнем матче 20-го тура Ла Лиги.

Так, в своем фейсбуке 30-летний аргентинец написал: "Хороший результат в Севилье после больших усилий всей команды".

Сам Месси в игре против "бело-зеленых" отметился дублем и одним ассистом.

Напомним, Роналду назвал Месси плохим футболистом. | soccernews.ru