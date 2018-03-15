Месси прокомментировал победу над "Челси"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси подвел итоги матча с "Челси" (3:0).

"Я очень рад, что забил свой сотый гол в этом замечательном турнире, но самое важное - это то, что мы идём дальше после тяжёлой игры против команды с множеством очень хороших футболистов.

Нам удалось забить очень важный быстрый гол. Я доволен тем, как всё сложилось. Это был сложный поединок, но мы были командой и справились. Когда был забит третий мяч, всё было уже практически решено.

Я не слышал интервью Конте, но мне рассказали. Я благодарен ему за эти слова. Очень доволен тем, как завершился этот вечер. Рад выходу в четвертьфинал. Всё сложилось так, как мы и хотели" - приводит слова Месси Marca.

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