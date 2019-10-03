Месси прокомментировал победу над "Интером"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".
Напомним, что "сине-гранатовые" одержали волевую победу со счётом 2:1, а аргентинец записал в свой актив голевой пас.
"Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе. Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача - занять первое место, но "Интер" непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа - хороший результат", - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.
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Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"
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