Месси прокомментировал победу над "Интером"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси подвёл итоги матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Интера".

Напомним, что "сине-гранатовые" одержали волевую победу со счётом 2:1, а аргентинец записал в свой актив голевой пас.

"Я устал, но рад, что мне впервые в этом сезоне удалось провести все 90 минут. Мне не хватает игрового ритма, но я рад нашей победе. Мы должны были выигрывать этот матч, у нас трудная группа. Задача - занять первое место, но "Интер" непросто обыгрывать. Они почти не оставляют свободных зон между линиями. К счастью, нам удалось добиться своего. Победа - хороший результат", - цитирует Месси официальный сайт УЕФА.

Не пропустите: Вальверде прокомментировал победу над "Интером". | http://soccernews.ru