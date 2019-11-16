Месси высказался о победе над сборной Бразилии
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в товарищеском матче с Бразилией.
"Мы совершили несколько ошибок в начале матча, что позволило сопернику создать моменты. Во втором тайме мы стали действовать лучше. Думаю, что такая схема игры даёт команде больше возможностей. Хорошо, что мы можем играть несколькими способами. Когда вы выигрываете, то работаете с душевным спокойствием, это очень позитивно для предстоящих матчей", - сказал Месси.
Напомним, что именно форвард "Барселоны" забил победный гол в матче с "селесао".
Также стоит отметить, что Аргентина взяла верх над Бразилией впервые с июня 2017 года.
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