Месси прокомментировал победу над Венесуэлой
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Венесуэлой и выхода своей команды в 1/2 финала Кубка Америки-2019.
"Мы действовали надёжно. Нам удавалось полностью контролировали игру. В обороне у нас не было проблем. Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку.
Это очень сложный турнир, где в отдельно взятом матче каждый может победить каждого. Тем более, газон на стадионах плохого качества. Здесь сложно играть, поэтому не получается показывать хороший футбол.
Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, к которой мы идём вместе. Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале. Сложно сказать, кто будет фаворитом в нашем матче. У бразильцев есть преимущество, их будут поддерживать трибуны", - сказал Месси.
Нпомним, что матч Бразилия - Аргентина состоится в ночь на среду, 3 июля.
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