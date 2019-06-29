Месси прокомментировал победу над Венесуэлой

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы над Венесуэлой и выхода своей команды в 1/2 финала Кубка Америки-2019.

"Мы действовали надёжно. Нам удавалось полностью контролировали игру. В обороне у нас не было проблем. Мы не предоставили пространства сопернику, когда он пытался его заполучить, и ждали возможности быстро выйти в контратаку.

Это очень сложный турнир, где в отдельно взятом матче каждый может победить каждого. Тем более, газон на стадионах плохого качества. Здесь сложно играть, поэтому не получается показывать хороший футбол.

Я вижу, что Скалони сплотил тренерский штаб и всю команду. У нас есть цель, к которой мы идём вместе. Мы проделали большой путь, чтобы сыграть с Бразилией в полуфинале. Сложно сказать, кто будет фаворитом в нашем матче. У бразильцев есть преимущество, их будут поддерживать трибуны", - сказал Месси.

Нпомним, что матч Бразилия - Аргентина состоится в ночь на среду, 3 июля.

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