Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Уругваем в Кубке Америки

Фото инстаграм Лионеля Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о результате матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки против Уругвая.

Напомним, что "альбиселесте" выиграли со счётом 1:0, а форвард "Барселоны" отдал результативную передачу на решающий гол.

"Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твёрдыми", - написал Месси в своём инстаграме.

Следующий соперник аргентинцев - Парагвай. Матч состоится в ночь на 22 июня.

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