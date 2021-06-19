Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Уругваем в Кубке Америки
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о результате матча 2-го тура группового этапа Кубка Америки против Уругвая.
Напомним, что "альбиселесте" выиграли со счётом 1:0, а форвард "Барселоны" отдал результативную передачу на решающий гол.
"Сегодня было важно победить. Это даст нам спокойствие для того, что будет дальше, чтобы мы оставались твёрдыми", - написал Месси в своём инстаграме.
Следующий соперник аргентинцев - Парагвай. Матч состоится в ночь на 22 июня.
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