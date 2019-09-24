Месси прокомментировал победу в голосовании за звание лучшего игрока года

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси отреагировал на первое место в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Я благодарен всем, кто голосовал за меня. Лично я считаю индивидуальные награды вторичными. Для меня превыше всего команда. Но все равно это особенный день, так как здесь сейчас со мной семья и дети. Они впервые на таком мероприятии. Огромная радость видеть их здесь. Мои сыновья - большие фанаты футбола. Это прекрасный день, я рад разделить его с ними", - приводит слова Месси Marca.

32-летний Месси набрал 46 баллов в голосовании, опередив голландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка (38) и португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

Месси в шестой раз завоевал награду и это является мировым рекордом.

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