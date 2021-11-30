Месси прокомментировал получение 7-го "Золотого мяча"
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси прокомментировал получение седьмого "Золотого мяча" в своей карьере.
"Быть здесь снова – восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив.
Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.
Спасибо партнерам по "Барсе", ПСЖ и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки.
Особенный вечер для меня", – сказал аргентинец.
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