Месси прокомментировал получение 7-го "Золотого мяча"

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Месси прокомментировал получение 7-го "Золотого мяча"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси прокомментировал получение седьмого "Золотого мяча" в своей карьере.

"Быть здесь снова – восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за ПСЖ, я очень счастлив.

Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

Спасибо партнерам по "Барсе", ПСЖ и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот. Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки.

Особенный вечер для меня", – сказал аргентинец.

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