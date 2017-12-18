Месси прокомментировал получение наград Пичичи и Альфредо Ди Стефано

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Месси прокомментировал получение наград Пичичи и Альфредо Ди Стефано

Форвард "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал выигрыш двух индивидуальных наград.

"У меня уже есть несколько призов имени Ди Стефано. Раньше трофей отличался, он был больше и тяжелее. Рад получить награду в очередной раз, спасибо Marca за признание!

Хочу разделить трофей Пичичи со своими одноклубниками и поблагодарить их за него. Это награда всей команды, как я и говорил при вручении "Золотой бутсы". Индивидуальные призы - не моя главная задача, нам нужны титулы. Но если к ним добавятся личные награды, я только за!" - приводит слова Месси Marca.

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