Месси прокомментировал получение "Золотой бутсы"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси дал комментарии после получения "Золотой бутсы".

"Я стараюсь с каждым годом улучшить свою игру. С каждым новым сезоном мне хочется становиться все лучше и лучше. Мне нравится играть в футбол, мне нравится помогать команде выигрывать" - приводит слова Месси Mirror.

Напомним, что это четвертая "Золотая бутса" в карьере Месси.

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