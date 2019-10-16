Месси прокомментировал получение "Золотой бутсы"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси рассказал, благодаря чему он выиграл шестую в карьере "Золотую бутсу".

"Без моих партнёров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это признание для всей команды", - цитирует аргентинца официальный сайт "сине-гранатовых".

Напомним, что Месси получил "Золотую бутсу", поскольку стал лучшим бомбардиром Европы в прошлом сезоне. Он забил в Примере 36 голов в 34 матчах.

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