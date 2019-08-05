Месси прокомментировал полученную травму

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Месси прокомментировал полученную травму

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о полученной травме, из-за которой он пропустит тур команды по США.

"Я хотел присоединиться к тренировкам команды, однако травмировался на первом же занятии. Я вынужден буду пропустить некоторое время. Я очень благодарен за вашу поддержку. Я очень хотел полететь в США, но не в этот раз. Скоро увидимся, обнимаю вас всех", - написал Месси в своем инстаграме.

Отмечается, что Месси будет восстанавливаться в Барселоне. Он хочет быть готовым к 1-му туру Примеры, где "Барселона" встретится с "Атлетиком".

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