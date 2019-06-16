Месси прокомментировал поражение от Колумбии

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поражении от Колумбии (0:2) в рамках Кубка Америки.

"Нам нужно выделить позитивные моменты из этого матча и готовиться к следующим играм. У нас еще есть шансы. Проигрывать всегда неприятно, однако нужно двигаться дальше. Игра с Парагваем станет ключевой и мы должны быть настроены на победу", - приводит слова Месси сайт аргентинской федерации футбола.

Поединок между Аргентиной и Парагваем состоится 20 июня.

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