Месси прокомментировал поражение от Колумбии
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о поражении от Колумбии (0:2) в рамках Кубка Америки.
"Нам нужно выделить позитивные моменты из этого матча и готовиться к следующим играм. У нас еще есть шансы. Проигрывать всегда неприятно, однако нужно двигаться дальше. Игра с Парагваем станет ключевой и мы должны быть настроены на победу", - приводит слова Месси сайт аргентинской федерации футбола.
Поединок между Аргентиной и Парагваем состоится 20 июня.
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