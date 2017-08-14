Месси прокомментировал поражение от "Реала"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о поражения от "Реала" в первом матче за Суперкубок Испании.

"Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше. Это только начало" - написал Месси в своём инстаграме.

Día jodido pero hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza. Публикация от Leo Messi (@leomessi) Авг 14 2017 в 4:40 PDT

Напомним, что "Барселона" проиграла "Реалу" со счётом 1:3. Ответный матч состоится 17 августа в полночь по московскому времени.

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