Месси прокомментировал поражение от "Реала"

Теги лионель мессибарселонареал мадрид

Месси прокомментировал поражение от "Реала"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси поделился мнением о поражения от "Реала" в первом матче за Суперкубок Испании.

"Провальный матч, но нужно подняться и идти дальше. Это только начало" - написал Месси в своём инстаграме.

 

Día jodido pero hay que levantarse y seguir. Esto recién empieza.

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Напомним, что "Барселона" проиграла "Реалу" со счётом 1:3. Ответный матч состоится 17 августа в полночь по московскому времени. 

Не пропустите: Месси остался недоволен игрой Деулофеу в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru

комментарии
венера

кто вы такие простые смертные по с равнению с Месси!!!!!!

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Синева

Он очень старался, надо признать. Барселона всегда возвращается. Мадридист.

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Конь

"Инопланетянин" даже писать может?

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Пьянь

Инопланетяне более грамотные, чем животные.

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Конь

Ты волен похрюкивать в пьяном виде.

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