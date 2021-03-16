Месси прокомментировал повторение рекорда Хави по числу матчей за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался об очередном своём рекорде.

Аргентинец накануне сравнялся с Хави по числу матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах и теперь делит с ним первое место по этому показателю в истории клуба.

"Достичь такого количества игр в составе "Барселоны" - это большая честь для меня. Спасибо всем коллегам, которые все эти годы сопровождали меня, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом", - написал Месси в инстаграме.

В активе 33-летнего форварда 767 матчей в составе "Барсы", 661 гол и 290 ассистов.

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