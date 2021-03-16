Месси прокомментировал повторение рекорда Хави по числу матчей за "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался об очередном своём рекорде.
Аргентинец накануне сравнялся с Хави по числу матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах и теперь делит с ним первое место по этому показателю в истории клуба.
"Достичь такого количества игр в составе "Барселоны" - это большая честь для меня. Спасибо всем коллегам, которые все эти годы сопровождали меня, а также моей семье и друзьям за то, что они всегда рядом", - написал Месси в инстаграме.
В активе 33-летнего форварда 767 матчей в составе "Барсы", 661 гол и 290 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14