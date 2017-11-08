Месси прокомментировал слова Дибалы о том, что тому сложно с ним играть

Теги пауло дибалалионель мессиаргентина

Месси прокомментировал слова Дибалы о том, что тому сложно с ним игратьКапитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова своего партнера по команде Пауло Дибалы о том, что тому сложно с ним играть.

"Я понял, что Дибала имел в виду, ему сложно играть со мной. Нам не нужно ничего прояснять, мы уже обсуждали это раньше", - приводит слова 30-летнего форварда "бело-голубых" AS.

Напомним, Месси уже хочет четвертого ребенка. | soccernews.ru

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