Месси прокомментировал слова Дибалы о том, что тому сложно с ним играть

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал слова своего партнера по команде Пауло Дибалы о том, что тому сложно с ним играть.

"Я понял, что Дибала имел в виду, ему сложно играть со мной. Нам не нужно ничего прояснять, мы уже обсуждали это раньше", - приводит слова 30-летнего форварда "бело-голубых" AS.

Напомним, Месси уже хочет четвертого ребенка. | soccernews.ru