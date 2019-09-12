Месси прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны"
Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о появившихся слухах касательно его возможного ухода в другой клуб.
"Я не хочу уходить из "Барселоны". Это мой дом. Но я хочу побеждать", - цитирует аргентинца Marca.
Напомним, что контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до 2021 года, однако футболист может его расторгнуть в конце каждого сезона.
В последние дни СМИ связывали имя Месси с "Интером" из Майами и "Ньюэллс Олд Бойз".
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