Месси прокомментировал слухи о возможном уходе из "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси высказался о появившихся слухах касательно его возможного ухода в другой клуб.

"Я не хочу уходить из "Барселоны". Это мой дом. Но я хочу побеждать", - цитирует аргентинца Marca.

Напомним, что контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до 2021 года, однако футболист может его расторгнуть в конце каждого сезона.

В последние дни СМИ связывали имя Месси с "Интером" из Майами и "Ньюэллс Олд Бойз".

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