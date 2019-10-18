Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер в "Барселону" Неймара

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Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер в "Барселону" Неймара

Форвард "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о сорвавшемся трансфере в испанский клуб нападающего ПСЖ Неймара. Об этом сообщает Radio Metro.

Напомним, летом 2018 года бразилец перешел из стана сине-гранатовых в парижский клуб за 222 миллиона евро. Этим летом "Барселона" пыталась вернуть игрока, однако ПСЖ запросил слишком высокую сумму за игрока.

"Мы много общаемся с Неймаром, у нас есть общий чат, где сидит еще Суарес.

Неймару было бы нелегко вернуться в "Барселону", многие не хотели возвращения. Их можно понять", - сказал Месси.

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