Месси прокомментировал свои отношения с Гризманном

Капитан "Барселоны" Лионель Месси опроверг наличие конфликта между ним и нападающим Антуаном Гризманном.

"У меня никогда не было проблем с ним, нас связывают хорошие отношения. То, что я не хотел его трансфер - это бред. Иногда мы пьём мате вместе. Ничего такого нет", - приводит слова аргентинца Mundo Deportivo.

33-летний Месси в текущем сезоне забил 10 мячей и сделал 5 ассистов в 18 играх за "Барсу".

29-летний Гризманн отличился 5 голами и 2 результативными передачами в 18 матчах в составе "сине-гранатовых".

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