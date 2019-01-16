Месси прокомментировал свой юбилейный гол в Примере



Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой юбилейный, 400-й гол в чемпионате Испании.

"Я горжусь, что достиг отметки в 400 голов в Примере. Надеюсь, что смогу забить больше. Каждый матч является вызовом для меня. Нам нужно побеждать, чтобы набрать три очка и бороться за чемпионский титул.

Я стараюсь всячески помогать команде, причем не только голами, а также результативными передачами и участием в атаках. Безусловно, без партнеров я бы не смог забить 400 мячей", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-летний Месси забил 400 голов в Примере в 435 матчах. Всего за свою карьеру аргентинец отметился 640 забитыми мячами в 787 поединках.

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