Месси прокомментировал свой юбилейный гол в Примере

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Месси прокомментировал свой юбилейный гол в Примере
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал свой юбилейный, 400-й гол в чемпионате Испании.

"Я горжусь, что достиг отметки в 400 голов в Примере. Надеюсь, что смогу забить больше. Каждый матч является вызовом для меня. Нам нужно побеждать, чтобы набрать три очка и бороться за чемпионский титул. 

Я стараюсь всячески помогать команде, причем не только голами, а также результативными передачами и участием в атаках. Безусловно, без партнеров я бы не смог забить 400 мячей", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Напомним, что 31-летний Месси забил 400 голов в Примере в 435 матчах. Всего за свою карьеру аргентинец отметился 640 забитыми мячами в 787 поединках.

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Даже представить не могу кто может побить рекорды Месси, для этого надо играть супер , в супер сильном клубе , забивать в каждой игре начиная с 20 летнего возраста и до конца карьеры , минуя больших травм.

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jugulator
Пьянь

Только в будущем, когда уже будут полулюди-полукиборги играть, тогда какой-то самый нафаршированный железяками, возможно, сможет побить рекорды Месси.

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