Месси прокомментировал трансферную кампанию "Барселоны"

Лидер "Барселоны" Лионель Месси поговорил о летних трансферах.

"Я не тот человек, чтобы указывать, кого надо подписать. Есть люди, которые этим занимаются. Прошедший сезон был замечательным. Мы проиграли всего три матча. Странно, что "Барселона" так прошла сезон и потерпела поражение в той выездной игре против "Ромы".

Не знаю, является ли трансфер Гризманна приоритетной задачей. Я согласен с тем, что нам нужны лучшие игроки, чтобы вновь выиграть Лигу Чемпионов. И Гризманн один из таких. Если клуб подпишет его, прекрасно. Не знаю, приоритетная ли это цель. Это зависит от людей, которые занимаются трансферами, от тренера.

Я могу лишь сказать, что надо иметь в составе лучших игроков, чтобы выиграть Лигу Чемпионов. И Гризманн очень хорош" - приводит слова Месси Sport.es.

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