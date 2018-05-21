Месси прокомментировал вероятный переход Гризманна в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал вероятный переход форварда "Атлетико" Антуана Гризманна в каталонский клуб.

"Очевидно, что он мне нравится. Мы рады, когда приходят лучшие, а Гризманн сейчас является одним из них" - приводит слова Месси Goal.com.

Напомним, что "Барселона" заплатит за Гризманна 115 миллионов евро.

Не пропустите: Месси более, чем в два раза превзошел ближайшего конкурента по числу обводок в Ла Лиге. | http://soccernews.ru