Месси прокомментировал возможный уход Роналду из "Реала"

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал возможный уход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду из своего клуба.

" Я не знаю, что с ним будет в будущем, что он думает, что стало причиной того, что он сказал. Конечно, у него есть на это свои причины, во всяком случае, это его личное решение, которое я не могу комментировать. Я не могу сказать многого по этому вопросу ", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду намерен сделать заявление по своему будущему. | soccernews.ru