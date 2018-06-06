Месси прокомментировал возможный уход Роналду из "Реала"

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Месси прокомментировал возможный уход Роналду из "Реала"Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал возможный уход ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду из своего клуба.

"Я не знаю, что с ним будет в будущем, что он думает, что стало причиной того, что он сказал. Конечно, у него есть на это свои причины, во всяком случае, это его личное решение, которое я не могу комментировать. Я не могу сказать многого по этому вопросу", - цитирует 30-летнего аргентинца El Mundo Deportivo.

Напомним, Роналду намерен сделать заявление по своему будущему. | soccernews.ru

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