Месси прокомментировал выход Аргентины в финал Кубка Америки

Фото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Колумбией (1:1, по пенальти - 3:2).

Напомним, что Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет против Бразилии.

"Временами было трудно. Однако у нас есть Эми, который является феноменальным вратарем. Мы верили в него. Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал. Сегодня было очень сложно, однако мы заслужили победу, так как очень её хотели", - приводит слова Месси твиттер сборной Аргентины.

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