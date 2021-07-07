Месси прокомментировал выход Аргентины в финал Кубка Америки

1 Теги лионель мессиаргентинаколумбия

Месси прокомментировал выход Аргентины в финал Кубка АмерикиФото: твиттер Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о победе над Колумбией (1:1, по пенальти - 3:2).

Напомним, что Аргентина вышла в финал Кубка Америки, где сыграет против Бразилии.

"Временами было трудно. Однако у нас есть Эми, который является феноменальным вратарем. Мы верили в него. Мы достигли цели сыграть во всех матчах и теперь идём в финал. Сегодня было очень сложно, однако мы заслужили победу, так как очень её хотели", - приводит слова Месси твиттер сборной Аргентины.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси Король футбола, в отличии от меня тупорылого неудачника!

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