Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал Кубка Америки

Теги кубок америкиаргентиналионель месси

Месси прокомментировал выход сборной Аргентины в финал Кубка АмерикиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о выходе в финал Кубка Америки после победы над Колумбией в серии пенальти.

"Мы оба (Неймар и Месси) оказались в финале. Неймар сказал так, потому что мы друзья. Аргентина – Бразилия – это финал, которого мы все ждали. Нас ждет очень сложный матч с большим количеством борьбы.

Выход в финал был нашей первой целью, мы ее достигли. Мы воодушевлены сильнее, чем когда-либо. Уже на прошлом Кубке Америки команда стала сильной и оставила хорошее впечатление. В этот раз мы добились еще большего результата.

Я получаю большое удовольствие от этих дней. Я хочу выиграть что-нибудь со сборной", – сказал Месси.

Напомним, что финальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Бразилии состоится 11 июля.

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