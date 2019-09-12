Месси прокомментировал выступление "Барселоны" на старте сезона

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси рассказал, что думает о результатах своей команды на старте сезона. Об этом сообщает Sport.es.

"Я не переживаю из-за начала сезона. Да, вышло все не очень удачно из-за некоторых факторов.

У нас слишком много травмированных футболистов. Но мы хорошо сыграли с "Атлетиком". Весь матч мы контролировали, однако потом пропустили. Это было незаслуженно.

Наше положение меня не беспокоит. Понятно, что нельзя так начинать. Мы должны взять себя в руки и вернуться на победный путь", - сказал Месси.

"Барселона" занимает 8 место в турнирной таблице Примеры, набрав 4 очка.

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