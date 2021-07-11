Месси прокомментировал завоевание первого трофея со сборной Аргентины
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал завоевание Кубка Америки, который стал его первым трофеем в составе национальной команды.
"Мне было нужно выиграть трофей со сборной Аргентины. Я благодарен Богу, что это произошло. Это случилось в Бразилии и в матче против Бразилии. Я невероятно счастлив, мои эмоции нельзя передать трофеи. Я много раз терпел неудачу, но знал, что когда-нибудь это произойдет. Нельзя придумать момент лучше. Наша команда полностью заслужила этот успех. Я очень рад", – приводит слова Месси Ole.
Стоит отметить, что ранее Месси в составе сборной Аргентины становился чемпионом Олимпийских игр, а также выигрывал молодежный чемпионат мира.
Не пропустите: Месси вручили трофей за выигрыш Кубка Америки с Аргентиной (видео). | http://soccernews.ru
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