Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане

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Месси пропустил первую тренировку "Барселоны" при Кумане

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси пропустил первую тренировку команды под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.

Официальная причина пропуска тренировки аргентинцем не разглашается. Ранее стало известно, что аргентинец уведомил клуб об одностороннем разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Форвард больше не считает себя игроком "Барселоны", хотя руководство каталонского клуба полагает, что у Месси по-прежнему есть действующее соглашение.

Напомним, что интерес к 33-летнему Месси проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Интер", "Челси" и ПСЖ.

Тренировку также пропустил полузащитник Иван Ракитич, который в ближайшее время перейдет в "Севилью".

Не пропустите: "Барселона" предложит Лионелю Месси новый контракт. | http://soccernews.ru
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