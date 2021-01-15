Месси пропустил сегодняшнюю тренировку "Барселоны"

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Месси пропустил сегодняшнюю тренировку "Барселоны"

Капитан "Барселоны" Лионель Месси продолжает восстанавливаться после повреждения, пишет Marca.

Напомним, что у звёздного аргентинца возникли проблемы с двуглавой мышцей бедра левой ноги.

Из-за травмы 33-летний футболист не смог принять участие в сегодняшней тренировке "сине-гранатовых".

В текущем сезоне Месси сыграл за "Барсу" 21 матч, забил 14 голов и сделал 6 ассистов.

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