Месси пропустил субботнюю тренировку "Барселоны"

Возвращение капитана "Барселоны" Лионеля Месси к тренировочному процессу с командой пока не состоялось.

Как сообщает Marca, на субботнем занятии "сине-гранатовых" звёздный аргентинец по неизвестной причине отсутствовал.

Источник предполагает, что это может быть связано с тестированием на коронавирус, которое 33-летний футболист вовремя не прошёл.

Напомним, что Месси хотел уйти из "Барсы", но руководство клуба отказалось его отпускать. В итоге в пятницу форвард заявил, что остаётся на "Камп Ноу".

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