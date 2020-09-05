Месси пропустил субботнюю тренировку "Барселоны"
Возвращение капитана "Барселоны" Лионеля Месси к тренировочному процессу с командой пока не состоялось.
Как сообщает Marca, на субботнем занятии "сине-гранатовых" звёздный аргентинец по неизвестной причине отсутствовал.
Источник предполагает, что это может быть связано с тестированием на коронавирус, которое 33-летний футболист вовремя не прошёл.
Напомним, что Месси хотел уйти из "Барсы", но руководство клуба отказалось его отпускать. В итоге в пятницу форвард заявил, что остаётся на "Камп Ноу".
Не пропустите: ESPN: "Барселона" не будет наказывать Месси за отсутствие на тренировках. | http://soccernews.ru
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