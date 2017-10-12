Месси пропустил тренировку "Барселоны"

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Месси пропустил тренировку "Барселоны"Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует AS.

По сведениям издания, отсутствие аргентинца объясняется решением тренерского штаба "сине-гранатовых" предоставить ему отдых в связи с накоплением усталости у футболиста из-за перенесенного им длительного перелета из расположения национальной сборной и его участия во всех без исключениях матчах стартовавшего сезона.

Напомним, Ромеро похвалил Месси. | soccernews.ru

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