Месси пропустил тренировку "Барселоны"

Ведущий бомбардир каталонской "Барселоны" Лионель Месси пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует AS.

По сведениям издания, отсутствие аргентинца объясняется решением тренерского штаба "сине-гранатовых" предоставить ему отдых в связи с накоплением усталости у футболиста из-за перенесенного им длительного перелета из расположения национальной сборной и его участия во всех без исключениях матчах стартовавшего сезона.

Напомним, Ромеро похвалил Месси. | soccernews.ru