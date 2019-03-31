Месси пропустил тренировку из-за травмы
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не посетил последнюю тренировку из-за травмы. Об этом информирует AS.
По сообщению источника, у аргентинца проблемы в области паха, из-за которых он уже пропустил встречу в сборной Аргентины с Марокко (1:0). Эта проблема беспокоит форварда ещё с зимы.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Месси: "Сын спросил, почему меня критикуют в Аргентине". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Мусаев: "Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха"
-
"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А
-
"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ
-
ЦСКА упустил победу в домашнем матче с "Уфой"
Лента новостей
-
"Манчестер Сити" и ПСЖ заинтересованы в трансферной цели "Реала"
-
"Интер" собирается удвоить оклад защитника Милана Шкриньяра
-
Месси пропустил тренировку из-за травмы
-
"Вальядолид" и "Реал Сосьедад" разошлись миром в матче 29-го тура Примеры (видео голов)
-
"Реал" - "Уэска": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
"Болонья" переиграла "Сассуоло" в домашнем матче Сериии А (видео голов)
-
Костич помог "Айнтрахту" одолеть "Штугарт"
-
Мусаев: "Эта победа была нужна нам, как глоток воздуха"
-
"Интер" - "Лацио": видеотрансляция центрального матча Серии А
-
"Краснодар" разгромил "Анжи" благодаря голам Сулейманова и Игнатьева
-
Левандовски: "Говорили, что моя жена не хочет переезжать во Францию - не слышал ничего глупее"
-
"Севилья" - "Валенсия" - 0:1 (видеообзор матча)
-
"Лилль" победил "Нант" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Франции
-
"Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ
-
1
"Аякс" в меньшинстве победил ПСВ
-
"Барселона" встретилась с агентом Хуана Маты
-
"Валенсия" обыграла "Севилью" в гостевом матче Примеры (видео гола)
-
Генеральный директор "Уфы" - о матче с ЦСКА: "Здесь не то что спасение - вера до конца"
-
Гончаренко о ничьей в матче с "Уфой": "Что ж, не встаёт тот, кто не падает"
-
Болельщики "Челси" скандировали оскорбительную кричалку в адрес Сарри
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|29
|69
|2
|Атлетико Мадрид
|29
|59
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|29
|44
|6
|Валенсия
|29
|43
|7
|Севилья
|29
|43
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Эйбар
|29
|36
|12
|Леганес
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|29
|34
|15
|Леванте
|29
|32
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|29
|29
|18
|Сельта Виго
|29
|28
|19
|Райо Вальекано
|29
|24
|20
|Уэска
|28
|22