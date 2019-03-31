Месси пропустил тренировку из-за травмы

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не посетил последнюю тренировку из-за травмы. Об этом информирует AS.

По сообщению источника, у аргентинца проблемы в области паха, из-за которых он уже пропустил встречу в сборной Аргентины с Марокко (1:0). Эта проблема беспокоит форварда ещё с зимы.

В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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