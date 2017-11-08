Месси пропустил утреннюю тренировку Аргентины

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Месси пропустил утреннюю тренировку АргентиныНападающий сборной Аргентины Лионель Месси не появился на утреннем занятии команды в Тушине.

Как стало известно, звездный футболист будет тренироваться во второй группе, в закрытом режиме.

Напомним, матч Россия - Аргентина пройдет уже в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники". 

Читайте: Сборная Аргентины провела первую тренировку в Москве  | http://soccernews.ru

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