Месси пропустил утреннюю тренировку Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не появился на утреннем занятии команды в Тушине.

Как стало известно, звездный футболист будет тренироваться во второй группе, в закрытом режиме.

Напомним, матч Россия - Аргентина пройдет уже в субботу, 11 ноября, на стадионе "Лужники".

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