Месси пропустит ещё один матч

Вопреки ожиданиям капитан "Барселоны" Лионель Месси не сможет вернуться на поле после перерыва на матчи национальных сборных.

По информации Sport.es, у звёздного футболиста по-прежнему проблемы с икроножной мышцей и сохраняется риск рецидива травмы.

В связи с этим тренерский штаб "блауграны" решил оставить аргентинца вне заявки команды на матч четвёртого тура Примеры против "Валенсии".

Напомним, что "Барса" примет "летучих мышей" на "Камп Ноу" 14 сентября.

Без Месси "сине-гранатовые" провели три матча в чемпионате и потеряли уже 5 очков.

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